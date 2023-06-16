Представитель Хаменеи: «Иран не против реализации Зангезурского коридора». Что хочет Иран?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, беседуя с журналистами в самолете после возвращения из Баку, заявил, что Иран выступает против реализации проекта Зангезурского коридора, и выразил сожаление в связи с подобной позицией исламской республики. Мгновенная реакция Ирана не заставила себя долго ждать. Аятолла Сейед Хасан Амили, представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, поспешил опровергнуть заявление турецкого лидера. По его словам, на самом деле Иран не против строительства коридора, то есть налаживания прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. И добавил, что Турция не должна беспокоиться по этому поводу.

«У Ирана нет проблем с установлением транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении. Почти 20 лет Иран предоставлял Азербайджану возможность использовать свою территорию для связи с Нахчываном. Во время войны и оккупации обеспечивал перевозки между Азербайджаном и Нахчываном через Билясувар и Джульфу. Даже сейчас эта дорога открыта для азербайджанских автомобилей. Если Армения не позволит установить транспортное сообщение с Нахчываном через свою территорию, мы готовы построить лучшую дорогу, соединяющую Азербайджан с Нахчываном, через территорию Ирана. Азербайджан, Нахчыван и Турция должны быть связаны иранскими землями. По обоим маршрутам Турция может легко транспортировать свои товары в Среднюю Азию. Но если они говорят, что хотят земельную собственность, а не транспортное сообщение, то это не соответствует международным нормам и национальному суверенитету наций и правительств», — сказал аятолла Амили. Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшихся 25 мая в Москве при участии президента России Владимира Путина, заявил, что проект Зангезурского коридора не является территориальной претензией к Армении. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что термин «коридор» используется в отношении международных торговых и транспортных путей: в данном случае речь идет о транспортном коридоре между Азербайджаном и Нахчываном. По итогам московской встречи трехсторонняя рабочая группа во главе с заместителями премьер-министров России, Азербайджана и Армении провела консультации по восстановлению железнодорожного сообщения с Нахчываном и, согласно заявлениям сторон, достигла договоренности за исключением некоторых технических вопросов.