Представитель Хаменеи: «Иран не против реализации Зангезурского коридора». Что хочет Иран?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, беседуя с журналистами в самолете после возвращения из Баку, заявил, что Иран выступает против реализации проекта Зангезурского коридора, и выразил сожаление в связи с подобной позицией исламской республики.
Мгновенная реакция Ирана не заставила себя долго ждать. Аятолла Сейед Хасан Амили, представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, поспешил опровергнуть заявление турецкого лидера. По его словам, на самом деле Иран не против строительства коридора, то есть налаживания прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. И добавил, что Турция не должна беспокоиться по этому поводу.
«У Ирана нет проблем с установлением транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении. Почти 20 лет Иран предоставлял Азербайджану возможность использовать свою территорию для связи с Нахчываном. Во время войны и оккупации обеспечивал перевозки между Азербайджаном и Нахчываном через Билясувар и Джульфу. Даже сейчас эта дорога открыта для азербайджанских автомобилей. Если Армения не позволит установить транспортное сообщение с Нахчываном через свою территорию, мы готовы построить лучшую дорогу, соединяющую Азербайджан с Нахчываном, через территорию Ирана. Азербайджан, Нахчыван и Турция должны быть связаны иранскими землями. По обоим маршрутам Турция может легко транспортировать свои товары в Среднюю Азию. Но если они говорят, что хотят земельную собственность, а не транспортное сообщение, то это не соответствует международным нормам и национальному суверенитету наций и правительств», — сказал аятолла Амили.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшихся 25 мая в Москве при участии президента России Владимира Путина, заявил, что проект Зангезурского коридора не является территориальной претензией к Армении. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что термин «коридор» используется в отношении международных торговых и транспортных путей: в данном случае речь идет о транспортном коридоре между Азербайджаном и Нахчываном.
По итогам московской встречи трехсторонняя рабочая группа во главе с заместителями премьер-министров России, Азербайджана и Армении провела консультации по восстановлению железнодорожного сообщения с Нахчываном и, согласно заявлениям сторон, достигла договоренности за исключением некоторых технических вопросов.
Что касается Ирана, агрессивное отношение «южной лисицы» к открытию Зангезурского транспортного коридора уже давно не «секрет Полишинеля». Иран расценивает реализацию этого проекта как попытку закрытия его сухопутных границ с Арменией, заявляя, что не допустит его осуществления и даже не воздержится от военного вмешательства.
С другой стороны, в марте 2022 года был подписан важный документ о создании «восточного Зангезурского коридора» между Азербайджаном и Ираном. Коридор включает в себя железнодорожный участок, соединяющий Восточный Зангезур и Нахчыван, а также многополосную автомобильную дорогу, линии электропередач, цифровой связи и другие коммуникации.
Согласно проекту, строящиеся в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана многополосная автомобильная дорога Горадиз-Агбанд и одноименная железная дорога должны быть соединены с Ираном, а оттуда с Нахчываном посредством новых мостов — через реку Араз в направлении поселка Агбанд. Эта договоренность была достигнута в то время, когда Армения затягивала открытие Западно-Зангезурского коридора.
Но позже отношения между Ираном и Азербайджаном обострились, между сторонами возник серьезный конфликт, отразившийся и на дипломатических отношениях. Согласно информации, когда подрядные компании, участвующие в строительстве транспортной инфраструктуры со стороны Азербайджана, закладывали фундамент нового моста через реку Араз в пределах Восточно-Зангезурского коридора, подразделения Корпуса стражей исламской революции не разрешили проведение строительных работ. С тех пор соглашение о создании Восточно-Зангезурского коридора было «забыто», а работа по реализации этого проекта остановлена. Сейчас же представитель Хаменеи, предположительно, дает сигнал о том, что в Тегеране готовы реализовать проект Восточно-Зангезурского коридора в качестве альтернативы транспортному коридору, проходящему через территорию Армении.