В Астане вооруженный мужчина захватил заложников
Вооруженный мужчина в Астане захватил филиал Каспи банка, он заперся внутри учреждения вместе с посетителями, сообщает пресс-служба департамента полиции.
На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведут переговоры.
По информации телеграм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, подозреваемый - 30-летний мужчина европейской национальности.
«Обещает убить первого через три часа в том случае, если его требования не будут исполнены. По требованиям пока непонятно, что хочет», - говорится в телеграм-канале.