Отбор Кубка Европы: сборные Азербайджана продолжают борьбу за единственную путевку

В Лимассоле (Кипр) близится к завершению отборочный турнир Кубка Европы по баскетболу 3x3, в котором участвуют мужская и женская сборные Азербайджана.

Сегодня мужская сборная нашей страны провела свой заключительный матч на групповой стадии. В игре с Люксембургом в овертайме соперник все же одержал победу – 16:14.

Напомним, вчера наша команда в составе Заура Пашаева, Эндара Поладханлы, Джабраила Акперова и Амиля Гамзаева обыграла Мальту (20:14), но затем уступила Кипру (11:22).

В итоге Азербайджан занял 3-е место в группе «А» и сегодня сыграет в стыковом матче за выход в полуфинал со 2-й командой группы «B» - Ирландией. Игра начнется в 16:50 по бакинскому времени. Победитель встретится в полуфинале с Люксембургом.

Ну а женская сборная Азербайджана, напомним, напрямую пробилась в полуфинал, заняв вчера в своей группе 1-е место. После побед над Мальтой (17:15) и Ирландией (16:10) наша команда сыграет сегодня в 17:40 в полуфинале с победителем пары Кипр – Мальта.