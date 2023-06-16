Отбор Кубка Европы: сборные Азербайджана продолжают борьбу за единственную путевку
В Лимассоле (Кипр) близится к завершению отборочный турнир Кубка Европы по баскетболу 3x3, в котором участвуют мужская и женская сборные Азербайджана.
Сегодня мужская сборная нашей страны провела свой заключительный матч на групповой стадии. В игре с Люксембургом в овертайме соперник все же одержал победу – 16:14.
Напомним, вчера наша команда в составе Заура Пашаева, Эндара Поладханлы, Джабраила Акперова и Амиля Гамзаева обыграла Мальту (20:14), но затем уступила Кипру (11:22).
В итоге Азербайджан занял 3-е место в группе «А» и сегодня сыграет в стыковом матче за выход в полуфинал со 2-й командой группы «B» - Ирландией. Игра начнется в 16:50 по бакинскому времени. Победитель встретится в полуфинале с Люксембургом.
Ну а женская сборная Азербайджана, напомним, напрямую пробилась в полуфинал, заняв вчера в своей группе 1-е место. После побед над Мальтой (17:15) и Ирландией (16:10) наша команда сыграет сегодня в 17:40 в полуфинале с победителем пары Кипр – Мальта.
Состав женской команды Азербайджана: Татьяна Денискина, Александра Молленхауэр, Дина Ульянова и Мерседес Мари Уолкер.
Лишь победитель отборочного турнира получит право сыграть в финальной стадии Кубка Европы, которая пройдет в сентябре в Иерусалиме. Там выступят 12 мужских и 12 женских сборных.