Синоптики прогнозируют дожди в Баку и регионах
В понедельник, 19 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса тепла, днем 25-30 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-55%.
Завтра в районах Азербайджана местами пройдут дожди, переходящие в ливни. Прогнозируются грозы и град. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса, днем 30-34 градуса тепла, в горах ночью 7-12 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.