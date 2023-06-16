Крупнейший банк Китая ограничил переводы из России в банки Запада

Bank of China (BoC) – третий по размеру активов банк Китая – ввел ограничения на платежи в юанях для российских клиентов.

На уведомления российских банков об этом ограничении обратили внимание РБК и Frank Media.

Как рассказал РБК представитель «Финам» Дмитрий Леснов, с 13 июня банк прекратил переводы денежных средств через корреспондентские счета Bank of China не только в юанях, но и в долларах США, евро и гонконгских долларах.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов сказал изданию, что ограничения коснулись всех банков, которые используют Bank of China как основной банк-корреспондент для переводов в юанях.

При этом, по словам Семенова и Леснова, Bank of China сделал исключение для переводов в собственные дочерние банки — они пока проходят.

Ограничения связаны с риском вторичных санкций или иными ограничениями в отношении китайских банков, считает Леснов: им может грозить закрытие собственных корсчетов в США и ЕС.