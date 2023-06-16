В Кремле пообещали наказать за слова про «убийство русских»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наказывать за призывы «убивать русских». Такое заявление он сделал в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

«Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что призывы убивать русских озвучивают «наши враги».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: «На мой взгляд, цели следующие: первое — уничтожить как можно больше мобилизованных. Я откровенно говорю «как можно больше» для того, чтобы добавить психологическое давление на российскую армию». Второй целью ВСУ в ходе контрнаступления он назвал окончательное выведение из строя максимально большого количества российских танков и техники. Третьей составляющей украинского наступления Подоляк назвал атаку по всем направлениям сразу в рамках «тестировочного режима» с целью выявить слабое звено в российской обороне.