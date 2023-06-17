Путин: «И украинцы нас слушают, и мы»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что данные о потерях ВСУ, которые он получает, основываются, в частности, на радиоперехватах. Слова российского президента приводит Интерфакс.

«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», - говорил Путин в беседе с «военкорами» 13 июня.

Президент РФ утверждает, что средства связи украинцев российской стороне хорошо известны: «И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».

Путин заявил, что информация стекается к нему «по большому количеству каналов». В том числе он периодически разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков и дивизий.