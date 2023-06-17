Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:47

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин, что стало первым за пять лет посещением Китая высокопоставленным американским дипломатом. Долго, мучительно долго готовился этот визит. Госсекретарь США должен был прибыть в Китай еще в феврале, но всякий раз что-то мешало. То китайский воздушный «шар-шпион», то еще что-нибудь. И с каждой такой отсрочкой откладывался и телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина. А проблемных моментов в отношениях двух сверхдержав – одной уже состоявшейся, а другой активно стремящейся к этому статусу – становилось все больше.

Что не отменяет главного – диалог между американским орлом и китайским драконом жизненно необходим. И пусть это не будет прорыв в стратегическое партнерство 2.0, подобное тому, что было достигнуто между ними в 1972 году в результате «пинг-понговой дипломатии», но остановить эскалацию в отношениях Вашингтон-Пекин совершенно необходимо. Что для США, что для Китая. Поскольку накопившиеся противоречия между ними уже начинают создавать обеим странам серьезные проблемы что в политике, что в экономике. А для этого необходим диалог. И организация прямой и регулярной линии «Вашингтон-Пекин», Байден-Си Цзиньпин и ниже, на уровне их «шерпов» - важнейшая задача визита Блинкена, в ходе которого запланирована его встреча с главой китайской дипломатии Цинь Ганом, заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. А если с ними все пройдет успешно, то и встреча с самим Председателем Си. С которым в таком случае Блинкен будет обсуждать подготовку встречи китайского лидера с американским президентом.

Задача не представляется легкой. Китай отбросил свои иллюзии и все меньше считает, что улучшения американо-китайских отношений зависит от усилий Пекина. Китай старался, но ничего из этого для себя не получил. И в телефонном разговоре на этой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган открыто сказал Блинкену, что теперь Пекину «ясно, кто несет ответственность» за ухудшение двусторонних отношений – односторонние действия США, начиная от санкций в отношении китайских компаний, и заканчивая общим жестким подходом к Китаю, этому редкому консенсусу, достигнутому между республиканцами и демократами. Подогреваемому, кстати, самой администрацией Белого дома, готовящего для Байдена заявления вроде того, что «Китай – величайший геополитический вызов Америки». И это еще самое мягкое. И как должен Пекин относиться после этого к словам американского президента о том, что он стремится к диалогу двух стран? Между США и КНР сейчас выросла, пользуясь изысканностью китайских выражений, «великая стена недоверия». И Блинкену нужно очень постараться, чтобы ее перелезть. Не исключая того, что в этот раз у него ничего не получится. Он ведь тоже связан определенными рамками, от которых Белому дому трудно отказаться хотя бы из-за опасений вызвать новую волну критики в американском Конгрессе, где то и дело администрацию Байдена обвиняют в излишней уступчивости перед Пекином и требуют «большей жесткости».