Абрамович не хочет переводить Украине деньги

Российский миллиардер Роман Абрамович отказывается выделять 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые он выручил от продажи футбольного клуба «Челси», лишь украинцам, пострадавшим от войны. Он настаивает, чтобы значительную часть средств направили пострадавшим в России, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИД.

Правительство Великобритании и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения Абрамовича, пока действуют санкции, введенные в ответ на вторжение РФ в Украину, говорится в материале. Это подтвердили собеседники издания в Форин-офисе.

Они отметили, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли на прошлой неделе сказал, что не может гарантировать, что средства будут выделены до ухода правительства на летние каникулы в июле. «Мы хотим быть уверены, что высвобождаемые деньги идут исключительно тем получателям, на которых они рассчитаны. Мне нужна полная уверенность в том, что это так», — приводит его слова Daily Mail.

Ранее The Telegraph писал, что средства от продажи «Челси» остаются в «подвешенном состоянии», поскольку ЕС и Великобритания не могут договориться, как их целесообразнее потратить. По данным издания, Евросоюз настаивает, чтобы £2,3 млрд пошли на работы по «долгосрочному восстановлению» Украины, тогда как Лондон считает, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от войны.

Газета напоминала, что Абрамович при продаже клуба договорился с британскими властями о том, что деньги пойдут на помощь «всем жертвам конфликта в Украине».

Абрамович решил продать «Челси», которым владел с 2003 года, вскоре после вторжения России в Украину, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Сделка состоялась в прошлом мае.