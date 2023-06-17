В Бразилии разрабатывают зерна кофе без кофеина: они будут расти сами

Исследовательский институт в Бразилии приступил к решающей фазе двадцатилетнего проекта по разработке сортов арабики без кофеина. Исследователи убеждены в огромном коммерческом потенциале, заложенном в таких зернах, благодаря популярности кофе без кофеина во всем мире. Об этом информируют израильские «Детали».

Проект возглавляет Агрономический институт Кампинаса, ведущее научно-исследовательское учреждение в области кофе. Именно этот институт разработал высокоурожайные сорта кофе, которые помогли Бразилии стать кофейной державой.

Разработка сортов кофе без кофеина проводилась путем гибридизации различных сортов с естественным низким содержанием кофеина и с помощью базы данных материалов, содержащих генетические факторы, которые были найдены в лабораториях института.

Исследователи объявили, что на данном этапе пытаются выращивать в полевых условиях некоторые из сортов, которые они разработали в рамках проекта. Растения будут высажены в разных районах Бразилии. Однако потребуется два-три года, пока кофейные деревья дадут урожай, и новые сорта можно будет протестировать, чтобы оценить результат.

Если проект окажется успешным, новые сорта будут продаваться потребителям на крупных рынках, таких как США и Европа.