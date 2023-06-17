Подаренный Алиевым ковер украшает кабинет президента Израиля

Во время официального визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан президент Ильхам Алиев подарил ему большой шелковый ковер. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.

В публикации издания говорится, что ковер украшает кабинет Герцога.

«Во время встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Ицхаку Герцогу глубокую признательность и в знак почета и уважения преподнес ему сотканный ковер. Израиль уже несколько лет поддерживает тесные отношения с Азербайджаном на различных уровнях. Приезжающие главы государств и другие высокопоставленные лица будут иметь возможность увидеть ковер во время частной встречи с Герцогом», - пишет израильская газета.