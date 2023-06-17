В России горел военный госпиталь
В воскресенье, 18 июня, произошел пожар на территории военного госпиталя для ветеранов в российском Брянске. Медучреждение еще не достроено.
По информации российских СМИ, возгорание произошло при заливке битумом плит.
«Сторонних причин возгорания нет», - заявляют экстренные службы РФ.
На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар масштабный. Черный дым заметен в нескольких районах города.
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