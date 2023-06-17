Нетаньяху: Первая задача Израиля – остановить Иран

«Наша первая задача – остановить Иран от получения ядерного оружия, – сказал Нетаньяху. – Мы раз за разом давали понять нашим американским друзьям, и сегодня я делаю это снова, что мы выступаем против соглашений, прежде всего против первоначального соглашения под названием СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), которое просто проложит Ирану путь к бомбе и обеспечит его сотнями миллионов долларов», передает слова премьера Израиля издание «Детали».

Премьер-министр добавил, что «Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя от иранской агрессии, будь то ядерное досье или его террористические марионетки».

В выходные один из западных чиновников заявил Reuters, что цель предстоящей ядерной сделки между США и Ираном в том, чтобы помешать Израилю напасть на Иран. «Если [иранцы] просчитаются, мы хотим избежать сильного ответа Израиля», – сказал чиновник.

США и Иран вели переговоры косвенно через Оман после того, как переговоры в прошлом году не привели к возвращению сторон к СВПД. По условиям нового соглашения Иран должен остановить обогащение урана на уровне 60% чистоты, что намного выше 3,67%, разрешенных в 2015 году, но ниже 90%, необходимых для создания ядерного оружия. По данным The New York Times, Иран также освободит американцев, содержащихся в тюрьмах, прекратит продажу баллистических ракет России и прекратит нападения своих прокси на американских подрядчиков в Сирии и Ираке.

США откажутся от части санкций, что освободит около 20 миллиардов долларов, не будут вводить новые санкции или принимать резолюции против Ирана в Совбезе ООН или Международном агентстве по атомной энергии.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер неоднократно отрицал наличие какой-либо сделки с Ираном.

Иранский чиновник сказал Reuters: «Называйте это как хотите, будь то временная сделка, промежуточная сделка или взаимопонимание – обе стороны хотят предотвратить дальнейшую эскалацию».