Полиция в Азербайджане ищет убийцу 17-летней девушки
Жительница села Хок Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана 17-летняя Айсун Ибрагимова найдена убитой. В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.
Согласно сообщению прокуратуры НАР, прокуратурой и органами внутренних дел ведутся оперативно-следственные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших преступление.
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