Непогода бушует в регионах Азербайджана
В воскресенье, 18 июня, в Кедабеке, Дашкесане, Товузе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Евлахе, Гусаре, Губе, Геранбое прошли грозы и ливни, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
Днем через поселок Бёйлю Геранбойского района прошел сель.
В Агдаме от града диаметром 30-35 мм пострадали села Чеменли и Сарыджалы.
Западный ветер усилился в Геранбое до 25 м/с, в Гяндже - до 24 м/с, в Дашкесане - до 23 м/с, в Исмаиллы - до 22 м/с, в Гёйчае - до 20 м/с.