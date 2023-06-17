Офицер разведки считает, что Украина может отдать России часть Донбасса

Офицер Главного управления разведки Украины Денис Десятник, в прошлом израильский спецназовец, считает, что переоценивать перспективы контрнаступления ВСУ не стоит. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

По его мнению, война все равно закончится переговорами, на которых Украина может отдать некоторые территории, например, часть Донбасса.

«Говорить, что мы сейчас всех 100% выгоним за границы 1991 года и завтра мы победим - это чушь и бред. Все войны заканчивались переговорами», - заявил Десятник.