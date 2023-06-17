Синоптики выступили с предупреждением

Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает в связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане.

Согласно сообщению, с вечера 18 июня и до полудня 19-го на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Вечером и ночью местами на полуострове ожидается дождь.

С полудня 18 июня, начиная с северных и западных районов, до полудня 21 июня местами ожидаются проливные дожди. В основном в Газах-Гянджинской, Карабахской зонах и Восточном Зангезуре, Балакен-Шекинской, Губа-Гусарской зонах, Нагорном Ширване, Аранской зоне прогнозируются интенсивные осадки, грозы и град. Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, временами в отдельных районах до 23-28 м/с.