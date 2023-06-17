Эльяс Шафиев, собкор 18:59

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) арестовало торговца людьми Саджида Мехмуда, пытавшегося бежать в Азербайджан из аэропорта Карачи. По сообщениям пакистанских СМИ, Мехмуд являлся одним из организаторов нелегальной перевозки мигрантов из Ливии в Европу, которая закончилась трагедией - судно затонуло в Средиземном море, несколько сотен людей, в том числе граждане Пакистана, погибли. FIA сообщает, что арестованный Саджид Мехмуд является жителем штата Пенджаб. Он находился в розыске несколько месяцев, был задержан при попытке вылететь из аэропорта Карачи в Баку, после чего передан местным правоохранительным органам.

Отметим, что в феврале и апреле нынешнего года в Средиземном море у берегов Ливии затонули два катера с мигрантами, в результате чего погибли сотни нелегальных мигрантов. Утверждается, что арестованный Саджид Мехмуд является главным подозреваемым по одному из этих инцидентов. Арест пакистанского торговца людьми произошел спустя несколько дней после трагического кораблекрушения у берегов Греции, повлекшего за собой массовую гибель людей. Как уже сообщалось, судно, на котором находились примерно 750 мигрантов, затонуло в открытом море у берегов Греции. Спасателям удалось спасти лишь 104 человека, в том числе двенадцать граждан Пакистана. Сообщается, что среди погибших было много пакистанцев, однако определить их количество пока не удалось. Однако член пакистанского парламента Маулан Абдул Акбар Читрали утверждает со ссылкой на СМИ, что на борту затонувшего корабля находились 310 граждан Пакистана.