МИД Израиля не комментирует слова Путина о Зеленском

Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова президента РФ Владимира Путина, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа». Об этом сообщает израильский NEWSru.co.il.

Журналисты издания направили в пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства запрос с просьбой объяснить, соглашается ли министерство с этой оценкой, считает ли оно слова российского лидера антисемитскими, вызовет ли заявление жесткую реакцию Израиля. В издании также поинтересовались, отразится ли инцидент на открытии в Иерусалиме российского диппредставительства.

В ответ в пресс-службе МИД Израиля заявили, что пока не будут комментировать слова Путина.

На днях, выступая на ПМЭФ, Путин высказался по поводу национальности Владимира Зеленского, заявив, что президент Украины «не еврей», а «позор еврейского народа».

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман отреагировал на это заявление Путина: «Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордится им».