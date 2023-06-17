Reuters показало трагические фото из затопленного украинского города
Reuters опубликовало фотографии с телами погибших в захваченном россиянами городе Голая Пристань в Херсонской области. Город затопило после катастрофы на Каховской ГЭС.
На снимках видно, что люди утонули в своих домах. Голая Пристань находится в 15 километрах от Херсона, на левом берегу Днепра. Российские войска заняли город в первые дни вторжения в Украину. Когда произошла катастрофа на Каховской ГЭС, Голая Пристань оказалась среди наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области. Назначенные Москвой местные власти перестали пускать в город волонтеров, закрыв его на карантин. 17 июня представитель пророссийской администрации Андрей Алексеенко сообщил, что в городе погибли 13 человек.