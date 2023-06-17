Как сообщают пакистанские СМИ, Аббаси выступил против заключения контракта между азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR и пакистанской государственной компанией PLL (Pakistani LNG Limited) на поставку сжатого газа и предложил заключить этот контракт с частной пакистанской компанией. Поскольку это предложение было отвергнуто, Аббаси подал в отставку.

Бывший премьер-министр Шахид Хакан Аббаси, член экономического координационного комитета Пакистана и один из лидеров правящей Пакистанской мусульманской лиги (PLM-N) подал в отставку в знак протеста против соглашения о поставках азербайджанского сжатого газа.

Соглашение о поставках сжатого газа между Пакистаном и Азербайджаном было подписано между SOCAR и PLL еще в 2017 году в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве в области энергетики.

Экономический координационный комитет Пакистана под руководством министра финансов Исхака Дара согласился подписать соглашение 14 июня, за несколько часов до официального визита в Баку премьер-министра Шахбаза Шарифа.

Министр нефти Пакистана Мусаддик Малик сообщил журналистам, что SOCAR через свою дочернюю компанию, зарегистрированную в Лондоне, будет поставлять в Пакистан, начиная со следующего месяца, по одному танкеру сжатого газа в месяц. По словам министра, цена на него будет ниже, чем спотовые цены на сжатый газ на мировом рынке.

Источники сообщили, что на этой встрече Аббаси предложил закупать сжатый газ в Азербайджане через частную пакистанскую компанию и выступил против того, чтобы стороной контракта была государственная компания.

Сообщается, что на встрече вспыхнула острая дискуссия между министром нефти Мусаддыком Маликом и Шахидом Хаканом Аббаси.

Следует отметить, что Аббаси, бывший министром нефти Пакистана с 2013 по 2018 годы, является основателем стратегии по переходу Пакистана на сжиженный газ. Аббаси также исполнял некоторое время обязанности премьер-министра после того, как бывший премьер Пакистана Наваз Шариф был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в коррупции.

Любопытно, что за день до добровольной отставки Аббаси был отстранен по итогам внутрипартийных выборов от руководства Пакистанской мусульманской лигой. Президентом этой партии был избран премьер-министр Шахбаз Шариф.