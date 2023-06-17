В Стамбуле разогнали незаконную ЛГБТ-акцию
Полиция Стамбула в воскресенье, 18 июня, задержала участников незаконной ЛГБТ-акции, на которую собрались в районе центральной площади Таксим. Об этом сообщили турецкие СМИ.
Согласно информации, губернатор Стамбула Давут Гюль запретил проведение в городе акций в рамках «Месяца гордости», которые в июне в некоторых странах, в том числе в Турции, организовало международное ЛГБТ-движение. В связи с этим в воскресенье были закрыты расположенные вблизи Таксима станции метро. Ведущие к площади улицы и переулки перекрыты.