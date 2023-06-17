Кандидат в президенты США: Поддержка Украины необходима

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс считает необходимой поддержку Украины. Он считает, что в случае победы Россия перейдет границу одной из стран НАТО. Об этом Пенс заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться», - сказал Пенс, добавив, что речь может идти о пересечении границы «союзника по НАТО - Польши, Эстонии, Латвии, Литвы».