В Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в гараже в поселке Забрат в Баку.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС. Во время предварительного осмотра места происшествия было установлено, что в гараже общей площадью 30 кв.м, принадлежащем Кямалу Велиеву, произошел взрыв с последующим пожаром.
Пожар был потушен пожарными, предотвращено распространение огня на близлежащие строения.
В результате происшествия сгорели воспламеняющиеся конструкции гаража и детали легкового автомобиля. Во время пожара, кроме владельца гаража, пострадали четыре человека.