На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в гараже в поселке Забрат в Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС. Во время предварительного осмотра места происшествия было установлено, что в гараже общей площадью 30 кв.м, принадлежащем Кямалу Велиеву, произошел взрыв с последующим пожаром.