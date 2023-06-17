Военнопленные, которые, как утверждается, сейчас содержатся в Краматорске, говорят, что добровольно сдались в украинский плен во время боев в районе Великой Новоселки на западе Донецкой области - там украинские военные перешли в наступление и заняли несколько населенных пунктов. WSJ утверждает, что журналисты подтвердили их личность.

Взятые в плен в Украине российские военнослужащие рассказали The Wall Street Journal о больших потерях при отражении наступления украинской армии, о низком боевом духе в российской армии. Материал WSJ пересказывает издание «Агентство».

Один из пленных, по его словам, ранее был осужден за торговлю наркотиками и подписал контракт с отрядом «Шторм Z», чтобы после шести месяцев на передовой выйти на свободу. Он утверждает, что бойцам его отряда, в основном завербованным среди заключенных, запрещали отступать под угрозой расстрела собственными отрядами. По его словам, после начала украинского наступления он и другие раненые российские бойцы кричали украинским военным, что хотят сдаться, поскольку опасались расстрела в случае отступления.

Еще один пленный говорит, что в российской армии низкий боевой дух, и утверждает, что не хочет попасть под обмен, поскольку опасается, что в случае возвращения в Россию его будут преследовать.

Все опрошенные изданием пленные говорят о больших потерях обеих сторон. Такую же информация сообщила и британская военная разведка: по ее данным, потери россиян, вероятно, достигли наивысшего уровня с марта нынешнего года.