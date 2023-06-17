Тельман Исмаилов: «Россия меня преследует. Но я всегда побеждаю…»

В открытом письме в редакцию местной газеты «Дан» Тельман Исмаилов указал, что его имя уже не раз использовалось в политических целях, на что он обычно старался не реагировать. Но на сей раз олигарх решил положить конец беспочвенным обвинениям в свой адрес.

Российский олигарх азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов утверждает в интервью газете «Дан», что не давал денег на убежище: «Может быть, кто-то взял эти миллионы для защиты российских интересов?»

«В ответ на подобные оговоры и клевету в цивилизованном мире принято обращаться в суд. Пока я не буду это делать и ограничусь решительным опровержением всех обвинений подобного рода», - отметил Исмаилов в письме для газеты «Дан».

Исмаилов заявляет, что политическое убежище, которое он получил в Черногории в октябре 2021 года, было предоставлено ему в установленном законом порядке.

«Подтверждая факт политических преследований в свой адрес, я представил в Управление по делам убежища Черногории в качестве доказательств тысячи страниц документов, - говорит Исмаилов. - Из них однозначно следует, что я и члены моей семьи подвергались преследованиям со стороны Российской Федерации. Во всех странах, где у меня был спор с Россией - в Швейцарии, Израиле, Турции, Великобритании - я вышел победителем, доказав, что Россия преследовала меня политически, экономически, финансово и во всех других отношениях».

Азербайджанский олигарх подчеркивает, что неоднократно становился мишенью для «некоторых политических структур, близких к России», преднамеренно искажавших факты, связанные с предоставлением ему политического убежища в Черногории.

«Вначале я не хотел реагировать, но теперь, стремясь очистить свое имя в глазах народа Черногории и мировой общественности, вынужден публично и с полной ответственностью опровергнуть все злонамеренные обвинения, преданные гласности без единого доказательства, которые наносят ущерб моей репутации, а также негативно влияют на международный имидж Черногории, — подчеркнул Исмаилов. - В ответ на насквозь лживые обвинения, которые предъявляют мне эти политические структуры, могу предположить, что пять миллионов долларов, о которых они говорят, и есть плата за лоббирование российских интересов, чтобы Москва могла политически преследовать меня и в Черногории. Хочу положить конец клеветнической кампании и ответственно заявить, что за предоставление мне политического убежища в Черногории я не заплатил ни цента!»

Напомним, что Тельман Исмаилов был арестован в начале октября 2021 года в одном из баров черногорской столицы Подгорице на основании международного ордера, выданного Россией в отношении азербайджанского олигарха. Спустя считанные дни Т.Исмаилова освободили. Российский олигарх преследуется российскими властями по политическим мотивам. Правительство Черногории предоставило Т.Исмаилову политическое убежище.