На поступок президента бурно отреагировали присутствующие в раздевалке — кричали и аплодировали.

«Воодушевленный игроками Тулузы, Эммануэль Макрон принял вызов и выпил пиво в раздевалках французских чемпионов», — пишет издание.

Президент Франции Эммануэль Макарон отметил победу команды «Тулуза» в чемпионате Франции по регби, выпив залпом бутылку пива в раздевалки команды, пишет Le Figaro.

По словам газеты, президент также пошел в раздевалку к проигравшей команде, чтобы утешить их после поражения.

При этом агентство France-Presse передает, что болельщики освистали Макрона на стадионе.

Инцидент произошел, когда Макрон вышел на поле, чтобы лично поприветствовать игроков перед началом финального матча чемпионата. Вместе с ним на поле вышли председатель Национальной лиги регби Рене Бускатель и председатель Французской федерации регби Флориан Грилль.

Когда глава французского государства вышел на газон, с трибун начали раздаваться свист и выкрики.