Боевики устроили ад в школе: убиты десятки учеников

Угандийская газета Monitor пишет, что дети были убиты и сожжены. Кроме них, зверски были убиты охранник школы и местные жители. Троим учащимся чудом удалось спастись.

На западе Уганды боевиками из «Альянса демократических сил» (АДС) на территории средней школы были убиты 37 учащихся (20 девочек и 17 мальчиков).

Официальный представитель Минобороны страны Феликс Кулайигье заявил, что в момент нападения в школе находились 62 ученика. Их возраст не указывается. Восемь человек ранены, состояние их критическое. Шесть учеников похищены.

Представитель Минобороны Уганды сообщил, что армейские подразделения преследуют боевиков с целью их ликвидации и освобождения похищенных школьников. Он заявил, что нападавшие связаны с «Исламским государством».

АДС создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды боевиков отошли в восточные районы Демократической Республики Конго.