Турецкий министр заявил о строительстве железной дороги из Горадиза в Ордубад

Из Горадиза в Ордубад будет проложена новая 166-километровая железная дорога. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Будут проведены переговоры между Азербайджаном и Россией относительно 43-километрового участка армянской части линии, которая пройдет через Зангезур», - сказал турецкий министр.

По его словам, c открытием Зангезурского коридора грузопоток Срединного коридора по железной дороге и автомагистрали увеличится, и это положительно скажется на росте торгового оборота Восток-Запад.

«158-километровая линия от Ордубада до станции Велидаг на севере Нахчывана будет капитально отремонтирована. Кроме того, линия будет продлена на 14 километров от Велидага до границы с Арменией. Продолжаются строительные работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией. Будет проложена новая железная дорога протяженностью 166 километров от Горадиза до Ордубадского района Нахчывана», - сказал Уралоглу.