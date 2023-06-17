Гиркин признает успех ВСУ на фронте

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram-канале сообщил, что, несмотря на заявления российского Минобороны, контроль над селом Пятихатки в Запорожской области со стороны россиян утрачен.

По словам Гиркина, «по всей видимости, ВСУ все-таки завладели данным населенным пунктом, и это их первый (за две недели) успех на указанном направлении».

При этом, пытаясь успокоить россиян, он заявил, что населенный пункт якобы не представляет серьезной важности для российской армии. «… С учетом потерь результат, мягко говоря, не впечатляет. И никаких выгод для развития дальнейшего наступления взятие села противнику тоже не дает», - заявил Гиркин.