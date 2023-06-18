Пассажиры автобуса в Хызы из-за схода селей попали в ловушку

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что в селе Агдере Хызинского района в результате селевых потоков, вызванных интенсивными дождями, 24 пассажира автобуса оказались в беспомощном состоянии.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на территорию привлечены войска гражданской обороны МЧС и силы Сумгаитского регионального центра, а также бригада врачей.