Старушка ожила на собственных похоронах, но через неделю умерла
В Эквадоре 76-летняя Белла Монтойа умерла спустя несколько дней после того, как ее обнаружили живой во время подготовки к ее похоронам, сообщает El Universo.
9 июня Монтойю госпитализировали с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи пытались помочь женщине, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В итоге они констатировали ее смерть.
В тот же день родственники отвезли тело женщины в похоронное бюро, но во время подготовки к погребению заметили, что она еще дышит. После этого Монтойу снова отвезли в больницу. В отношении врачей начали проверку.
16 июня Монтойа умерла в палате интенсивной терапии в больнице города Бабаойо, где ее объявили мертвой в первый раз. Смерть женщины подтвердили ее родственники. Согласно сообщению Минздрава страны, причина смерти — ишемический инсульт.