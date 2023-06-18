Старушка ожила на собственных похоронах, но через неделю умерла

В Эквадоре 76-летняя Белла Монтойа умерла спустя несколько дней после того, как ее обнаружили живой во время подготовки к ее похоронам, сообщает El Universo.

9 июня Монтойю госпитализировали с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи пытались помочь женщине, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В итоге они констатировали ее смерть.