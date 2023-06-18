Зеленский ответил на заявления Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского лидера Владимира Путина о том, что военные РФ якобы уничтожили уже пять украинских систем ПВО Patriot, предоставленных Киеву Западом.

Зеленский сделал заявление об этом во время своего обращения. «Кто бы там в России не рассказывал, что якобы наши «Пэтриоты» уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один «Пэтриот» не уничтожен!» - сказал президент Украины.

Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Путин, в частности, заявил: «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений».

Ранее Wall Street Journal писала, что на вооружении Украины стоят два полных комплекса Patriot, каждый из которых состоит из трех компонентов: пусковая установка, радар и командный пункт.