Зеленский советует Москве готовить российское общество к потерям

Россию должна волновать подготовка своего общества к тому, что вскоре они потеряют захваченные территории Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«Единственное сейчас должно волновать государство-террориста: как подготовить их общество, российское общество к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства. Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы», - заявил Зеленский, добавив, что украинские военные продолжают продвигаться на фронте.

Президент Украины напомнил, что на этой неделе прошло заседание «Рамштайн». «Главное - это скорость поставки. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами. Именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое», - заявил Зеленский.