Министерство внутренних дел Украины вечером 18 июня сообщило, что после разрушения Каховской ГЭС жертвами затоплений в Херсонской и Николаевской областях стали не менее 13 человек, 31 местный житель числится пропавшим без вести, подтопленными остаются 876 домов.

«Еще четыре человека погибли в результате обстрелов зон затопления российскими военными», - заявили в МВД Украины.

В то же время глава назначенного россиянами «правительства» в Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о гибели на подконтрольной ему территории не менее 35 человек.

Судя по заявлениям украинских и российских властей, в зоне затопления после обрушения Каховской ГЭС погибли более 50 человек.