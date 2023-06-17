На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация об утечке на нефтепроводе в районе поселка Джейранбатан Апшеронского района.

«В связи с этим на место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и специалисты Госагентства по безопасному ведению работ в промышленности и горнопромысловому надзору, они проинформировали соответствующие органы», - говорится в сообщении МЧС.

Установлено, что утечка произошла в нефтепроводе на 27-м километре дороги Баку - Сумгаит. На территории несут дежурство силы Государственной противопожарной службы МЧС.