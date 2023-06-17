Испания выиграла футбольную Лигу наций
В Роттердаме состоялся финальный матч футбольной Лиги наций.
В решающей игре встречались сборные Хорватии и Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0. А в серии пенальти точнее оказались испанцы – 5:4.
Ранее в полуфинале Испания со счетом 2:1 обыграла Италию, а Хорватия в дополнительное время одолела Нидерланды – 4:2.
В матче за 3-е место Италия победила голландцев со счетом 3:2.
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