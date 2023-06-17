В ООН обвиняют Россию

Гуманитарный координатор ООН на Украине Дениз Браун заявила, что Россия отказала международной организации в предоставлении доступа к пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС районам.

Браун призвала российские власти действовать «согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом».

«Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. <...> Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются», — говорится в пресс-релизе ООН.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег захвачен россиянами. По обе стороны есть погибшие и пострадавшие.