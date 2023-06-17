Польша и Украина могут получить израильские танки

Газета Yedioth Ahronoth сообщала ранее, что Израиль в настоящий момент ведет переговоры с двумя странами о поставках порядка 200 танков Merkava второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах и уже снятых с боевого дежурства.

По утверждению источников портала Walla, речь идет о двух восточноевропейских странах. Неназванный польский военный эксперт предположил в беседе с порталом, что израильские танки предназначаются для Польши и Украины. По его версии, танки могут быть модернизированы в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями, у которых есть соответствующие компетенции.

Согласно информации портала, переговоры о поставках в Европу танков Merkava Израиль мог начать из-за давления США, которые настаивают на необходимости оказывать Украине помощь, в том числе и военную.

Боевой танк Merkava (в переводе с иврита – «колесница») производится в Израиле с 1979 года. В настоящий момент на вооружении Армии обороны Израиля стоит четвертое поколение этих машин.