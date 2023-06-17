Джавад Шабири, автор haqqin.az 02:35

В Тегеране набирает обороты скандал вокруг связей экс-секретаря Высшего совета национальной безопасности, ВСНБ, контр-адмирала Али Шамхани с иранским наркокартелем, называемым «Клуб друзей». Спецслужбы и наркотики, наркоторговля и разведка – тема неисчерпаемая. Вторая половина XX века дала нам закономерность, ставшую почти математической аксиомой: поначалу спецслужбы, в том числе – в странах, где победила национально-освободительная революция, беспощадно преследуют наркоторговцев и безжалостно громят наркотрафик.

А вот когда вокруг этого бизнеса возникают наркокартели, совсем другой объем «товара», совсем другие деньги, совсем другой уровень связей, начинает возникать симбиоз. И незаметно вчерашние пламенные революционеры, люди изначально искренние, романтики – начинают превращаться в махровых наркоторговцев, мало чем отличающихся от наркобаронов, а то и превосходящие их по масштабам, дерзости, алчности и жестокости. Эта закономерность не признавала национальных и географических различий. Немецкая Штази и спецслужбы Болгарии крышевали сети наркоторговцев в Западной Европе и на Балканах. Кубинцы и сандинисты Никарагу активно налаживали наркотрафик в Латинской Америке, достаточно вспомнить, что могущественный Медельинский картель и легендарный Пабло Эскобар в начале 1980-х публично заявляли, что готовы платить миллион долларов за ежедневный беспрепятственный наркотрафик через Кубу. И, по всей видимости, платили. Более того, эту закономерность не признавали и конфессиональных и идеологических различий. Можно обвинять спецслужбы социалистических государств, но ЦРУ занималось тем же самым с середины 1950-х. Я уже молчу об «опиумных войнах» Великобритании против Китая в XIX веке, когда джентльмены подсадили на наркотики целую страну. Что примечательно, участие спецслужб в наркоторговле всегда прикрывалось самыми высокими целями. Даже афганские талибы не забывали всякий раз упоминать, что опиум, конечно, харам, но является эффективным оружием против колониального и империалистического Запада. Ну и деньги немалые приносит, конечно. После этой небольшой вводной, думаю, для всех станет очевидным – иранские спецслужбы просто не могли избежать этой современной аксиомы в дуэте «спецслужбы и наркоторговля». И действительно не избежали. Более того – активно в нее включились. Сначала они, как обычно, пытались использовать наркобаронов в своих целях. Но вскоре, причем очень быстро, сами стали равноправной стороной в этом страшном симбиозе. Адмирал Шамхани - главная фигура в дуэте «наркокартели-Тегеран»?

Вина Али Шамхани заключается лишь в том, что после отстранения от должности секретаря ВСНБ, то есть – фактического куратора всех иранских спецслужб, разве что покойный Касем Сулеймани этого не допускал, но Исмаила Гани адмирал быстро подмял под себя – он не смирился. И не удалился в свой любимый особняк в северном Тегеране, в ожидании нового назначения. Шамхани повел себя совершенно иначе, и заявил о своих президентских амбициях. Прекрасно при этом зная, что за его отставкой стоит не кто-нибудь, а сын Верховного лидера Моджтаба Хаменеи. И если его отцу Али Шамхани долгие годы хранил верность, выполняя все его поручения, то перед его сыном – с какой-бы стати? Моджтаба снял адмирала с доски как фигуру в шахматной игре – а от такого обращения к себе экс-секретарь ВСНБ дано уже отвык. Любой кандидат в президенты, не согласованный с Моджтабой – это потенциальная головная боль для этого человека, рвущегося сменить своего отца на посту Верховного лидера. И вложившего в эту операцию «Иранский транзит власти» немало средств и административного ресурса. Буквально в одночасье Шамхани превратился для Моджтабы из «отыгранной фигуры» в потенциальную угрозу. А потому была отдана команда «мочить», измарать публично так, чтобы он даже и не помышлял головы поднять, и жил бы в постоянном страхе уголовного преследования.

Сразу встал вопрос: «А за что мочить?» И стали делать из него «папу иранской наркомафии». Что, кстати, не подтверждается и теми данными, которые приводит в срочно организованном «журналистском расследовании» иранский публицист Моджтаба Пурмохсен. Он пишет: «Шамхани получал от Зиндашти (главногоиранского наркобарона по версии Пурмохсена – И.Н.) около 3,5 миллионов долларов в год в виде взяток. В дополнение к наркотикам, которые наркобарон лично предоставлял секретарю Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики». Это при том, что даже по открытым источникам в Иране ежедневный (!) доход семьи Шамхани оценивается в миллион долларов. Каждый день. 7 миллионов в неделю. 365 миллионов в год. 3,5 миллионов долларов в год на этом фоне, согласитесь, выглядят как-то бледно для «покровителя иранской наркомафии». Тем более, что как пишется в «расследовании», наркобарон в полном объеме, что называется – «в хвост и гриву» использовал возможности иранских спецслужб на транзитных маршрутах и в логистических схемах. Да, более чем вероятно, что у Али Шамхани были вполне «деловые контакты» с Наджи Шарифи-Зиндашти. Да, более чем вероятно, что наркобарон передавал ему какие-то деньги и наркотики для оперативных нужд. Но Шамхани был лишь ступенькой в связях наркобарона с элитой в спецслужбах Ирана. И, к тому же, как явствует из мировой практики, отправлял львиную долю денег на тегеранские верхи.

Наджи Шарифи-Зиндашти и его тегеранский «Клуб друзей» В заказном «расследовании» Пурмохсена есть один интересный момент, который сам Пурмохсен то ли упустил из виду, то ли, что более вероятно, откровенно испугался развивать эту тему. Что, кстати, вполне объяснимо и не может быть поставлено ему в вину. В тексте вскользь упоминается некий «Клуб друзей», созданный наркобароном Наджи Шарифи-Зиндашти. В который входят высокопоставленные чиновники ВСНБ, Корпуса стражей Исламской революции, влиятельные сотрудники Тегеранского муниципалитета и члены Меджлиса. Нужно сказать, что Шарифи-Зиндашти – известный меценат и спонсор, а также любитель создавать всяческие неформальные клубы. Вроде благотворительного института «Звезда Зиндашти», в попечительском совете которого что ни имя- то звезда иранского политического небосклона и спецслужб. И вот здесь пазл складывается полностью. Именно через «Клуб друзей» этот наркобарон, который сейчас контролирует более пятой части всей наркоторговли в Иране и почти сорок процентов наркоторговли в Тегеране, ведет свои дела с высшим слоем иранской элиты. Разумеется – на самой взаимовыгодной основе. Вплоть до того, что наркотики, которые конфискуются и уничтожаются полицией и спецслужбами, принадлежат, неожиданно, его конкурентам. Да и рост числа казней за наркоторговлю в последние годы – тоже отражение этой конкурентной борьбы, ведь не одному Шарифи-Зиндашти хочется места под солнцем, есть и другие кланы, у которых, в свою очередь, тоже есть высокие покровители, которым тоже надо периодически «золотить ложку».

Но перед этими конкурентами у Шарифи-Зиндаштиесть преимущество, позволяющее ему пока с легкостью опережать, как минимум, на полкорпуса. Поскольку все они – традиционные наркобароны, пришедшие в этот бизнес вполне естественным путем. А вот сам Шарифи-Зиндашти – дело другое. Он уже давно, с 1996 года является проектом иранских спецслужб, достаточно чуть повнимательнее вчитаться в его биографию. В том самом 1996-м он арестовывается полицией за наркоторговлю. Приговаривается к смертной казни. А потом…вместе с сообщником бежит из тюрьмы, убив при этом охранника. Бежит в Турцию, где начинает выполнять деликатные поручения иранской разведки. Такие, например, как убийство иранского диссидента Масуда Молави Варданджани в Стамбуле в ноябре 2019 года. Или похищение в 2020 Хабиба Шааба(Асьюда), политического активиста и бывшего лидера Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза(ASMLA). Турецкая разведка вышла на след группировки Шарифи-Зиндашти еще в 2015 году, а после нескольких лет оперативной разработки в 2020 вплотную подобралась к наркобарону-ликвидатору. Но ему удалось бежать в Иран – и вот чудо: срок давности за убийство охранника у него не истек, турецкая разведка передала иранцам несколько десятком томов досье на него, но Шарифи-Зиндашти ведет в Иране вполне свободный образ жизни. А в декабре 2022 года и вовсе был отмечен персональной благодарностью Министерства образования Ирана как один из активных членов благотворительного фонда по строительству школ.