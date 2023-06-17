«Все необходимо оговаривать»: Оверчук о разблокировании дорог между Азербайджаном и Арменией

Комплексный документ, сформированный в ходе работы трехсторонней группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ, декларирует, что разблокирование транспортных связей в регионе начнется с восстановления железной дороги, которая пойдет по маршруту Ерасх (Араздеен - ред.) — Джульфа — Мегри — Горадиз. Об этом в интервью ТАСС сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«…Ни одна из сторон не подвергает сомнению, что отдельные отрезки этой дороги будут находиться в юрисдикции той страны, на чьей территории они будут находиться. Таким образом, применительно к данной дороге в Азербайджане будет применяться азербайджанское законодательство, а в Армении – армянское».

Оверчук замечает, что вроде «это очевидные вещи, но с учетом отношений, сложившихся между двумя государствами и народами, все это необходимо оговаривать».

«Во всей новейшей истории между Арменией и Азербайджаном не было никаких связей, шла война… До сих пор на границе между двумя странами происходят вооруженные столкновения и гибнут люди. Конечно, в такой обстановке моим коллегам работать очень нелегко, но они чувствуют свою историческую ответственность за то решение, которое нам доверили разработать лидеры наших государств, и продолжают работать над разблокированием транспортных коммуникаций», - говорит вице-премьер РФ.