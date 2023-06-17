Вице-премьер России: Еще не время «для подведения итогов»

Четкого графика встреч в формате трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и России нет, несмотря на то что два с половиной года идет работа. Так сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, когда планируется следующая встреча рабочей группы

Оверчук заметил, «работа ведется почти каждый день. Редко бывает, чтобы мы не позвонили друг другу, не пообщались, не обсудили какие-то вопросы, связанные с разблокированием… Нами сделаны сотни, наверное, телефонных звонков, обменов файлами, формулировками».

Что касается «встречи для подведения итогов», вице-премьер РФ заявил, что «тут еще есть над чем поработать».