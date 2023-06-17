Москва: Альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет

Альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, лучший способ достигнуть мира — открыть людям возможность мирно взаимодействовать, строить общую дорогу, по которой потом поедут люди и грузы, начнется нормальная жизнь. Так считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По словам Оверчука, «самая большая проблема — это доверие. Именно из-за этого переговоры движутся медленно. В конечном счете по дороге поедут обычные люди — азербайджанцы, армяне, граждане других стран. Как они будут при этом взаимодействовать друг с другом при переходе границы, насколько будет обеспечена их безопасность при перемещении по территории другого государства? Это на сегодняшний день основной вопрос».

Вице-премьер РФ сказал, что «проект документа сформирован и почти полностью на нашем уровне согласован, хотя по главному вопросу: как будут взаимодействовать между собой обычные азербайджанцы и армяне при обычном пересечении границы, еще необходимо поработать».

На вопрос, когда произойдет разблокирование, Оверчук заметил, что «определенный ответ на этот вопрос пока никто не даст. Тогда, когда договоримся и когда под соответствующим документом будут поставлены подписи…»

Оверчук подчеркнул, что Азербайджан старается как можно быстрее наладить прямое и удобное транспортное сообщение между своими западными районами своей страны и Нахчываном: «К тому же очевидно, что дальше железная дорога пойдет на Иран и Турцию, что сделает ее одним из важнейших транспортных маршрутов Евразии…»