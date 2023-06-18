На украинском фронте «ситуация сложная, идут горячие бои» видео; обновлено 17:53
Российские войска сконцентрировали на востоке Украины значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых, и ведут активные наступательные действия. Об этом 19 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и активно наступает на лиманском и купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои», – написала замминистра обороны Украины.
Маляр пояснила, что россияне не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, и это определяет для россиян основное направление наступления.
* * * 15:08
На войне в Украине убит 31-летний замкомандира российского батальона «Шторм.Осетия» Айвенго Техов. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Предположительно, Техов был убит в населенном пункте Пятихатки в Запорожской области. Российский телеграм-канал «Ровеньковское сопротивление Z» написал, что Техов попал в окружение вместе со своим подразделением. В сообщении также указано, что в ходе боев погиб «практически весь батальон».
При этом в пресс-службе «Шторма.Осетия» в ответ заявили, что «с батальоном все нормально». Не подтвердили они и сообщение о гибели командира батальона Игоря Цгоева.
В Киеве ранее в понедельник, 19 июня, подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили село Пятихатки на юге Запорожской области. В сети появилось видео с украинскими военнослужащими, освободившими село. Под ногами украинских военных – знамя осетинского батальона, вероятно, захваченное при взятии села.
* * * 10:26
Силы специальных операций Украины (ССО) с тыла зашли в окопы противника на Южном направлении и уничтожили 10 российских военных, сообщает пресс-служба ССО.
"На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох. Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты противника пытались оказать сопротивление. Но, как видно по видео, снятом одним из украинских воинов, зря", - говорится в сообщении.
Воїни ССО України з тилу зайшли в окопи противника на Південному напрямку і знищили 10 окупантів.— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) June 19, 2023
На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.… pic.twitter.com/zCRFlsmuB0