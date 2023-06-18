Российские войска сконцентрировали на востоке Украины значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых, и ведут активные наступательные действия. Об этом 19 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и активно наступает на лиманском и купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои», – написала замминистра обороны Украины.

Маляр пояснила, что россияне не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, и это определяет для россиян основное направление наступления.