«Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!» - отметил украинский генерал в подписи к ролику.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео об освобождении села Пятихатки на Запорожье.

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В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию об освобождении населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

"В целом подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км", - говорится в сообщении.