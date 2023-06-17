На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и странами ОПЕК+. Генеральный секретарь организации подчеркнул, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева вносит большой вклад в это сотрудничество с первого дня создания формата ОПЕК+, и выразил признательность главе государства за это.

В то же время была затронута роль деятельности в формате ОПЕК+ на мировом рынке нефти сегодня, особо отмечалось, что достижение стабильности на этом рынке по сей день возможно именно в результате деятельности, осуществляемой в этом формате.