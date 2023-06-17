Ильхам Алиев принял генсека ОПЕК Фото; Новость дополнена
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июня принял генерального секретаря Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса.
На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и странами ОПЕК+. Генеральный секретарь организации подчеркнул, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева вносит большой вклад в это сотрудничество с первого дня создания формата ОПЕК+, и выразил признательность главе государства за это.
В то же время была затронута роль деятельности в формате ОПЕК+ на мировом рынке нефти сегодня, особо отмечалось, что достижение стабильности на этом рынке по сей день возможно именно в результате деятельности, осуществляемой в этом формате.
В ходе беседы были обсуждены вопросы в сфере ископаемого топлива, отмечена важность выделения инвестиций в эту сферу в будущем. Учитывая возросший спрос на энергию в результате роста мировой экономики в целом, было отмечено, что сокращение в последнее время инвестиций в эту сферу вызывает определенную озабоченность. Также была подчеркнута важная роль, которую играет традиционное топливо, наряду с достижениями в области зеленой энергии во всем мире. Было заявлено, что внедрение новых технологий имеет особое значение с точки зрения снижения ущерба окружающей среде в сфере традиционной энергии.