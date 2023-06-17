В месте массового захоронения, обнаруженного вдоль автомобильной дороги в селе Сарыджалы Агдамского района, находятся останки не менее 4 человек, сказал находящийся на территории сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии НАНА антрополог Вюсал Гасанов.

По словам Гасанова, которые приводит АПА, на территории площадью 50 кв.м были проведены работы, на глубине 40-50 см в разных местах найдены останки.

«В одном месте найдены останки двух, в двух других местах – останки 1 человека, то есть не менее 4 человек. Вся информация о точном числе, травмах, других признаках захороненных лиц будет установлена во время экспертизы. Здесь нет признаков того, что их похоронили. После того как людей убивали, их сбрасывали сюда. Со временем кости деформировались, некоторые кости не найдены», - сказал Гасанов.