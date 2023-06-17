В Агдаме обнаружили массовое захоронение заявление Генпрокуратуры; обновлено 12:30
В месте массового захоронения, обнаруженного вдоль автомобильной дороги в селе Сарыджалы Агдамского района, находятся останки не менее 4 человек, сказал находящийся на территории сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии НАНА антрополог Вюсал Гасанов.
По словам Гасанова, которые приводит АПА, на территории площадью 50 кв.м были проведены работы, на глубине 40-50 см в разных местах найдены останки.
«В одном месте найдены останки двух, в двух других местах – останки 1 человека, то есть не менее 4 человек. Вся информация о точном числе, травмах, других признаках захороненных лиц будет установлена во время экспертизы. Здесь нет признаков того, что их похоронили. После того как людей убивали, их сбрасывали сюда. Со временем кости деформировались, некоторые кости не найдены», - сказал Гасанов.
В то же время Генпрокуратура распространила информацию в связи с массовым захоронением в Агдамском районе.
«В прокуратуре Агдамского района проводится расследование по факту обнаружения 19 июня около 09:00 фрагментов костей, похожих на человеческие, при проведении работ по разминированию на территории освобожденной от оккупации села Сарыджалы Агдамского района».
* * * 11:38
На освобожденной от армянской оккупации территории в Агдаме обнаружено массовое захоронение.
Захоронение, как передает АПА, найдено в освобожденном селе Сарыджалы Агдамского района, у обочины дороги Агдам – Хиндарх.
Во время осмотра территории, где были обнаружены скелеты, найдены части грузового военного автомобиля. Предположительно, во время Первой Карабахской войны были убиты 4 человека, которые находились в этом автомобиле, а тела бросили в колодец и закопали.