Банк Республика начал выдачу компенсаций вкладчикам Günay Bank

С 19 июня 2023 года во всех филиалах и отделениях Банка Республика, одного из ведущих банков Азербайджана, начался процесс выплаты компенсаций вкладчикам Günay Bank, находящегося в процессе ликвидации.

Решением Административной коллегии Бакинского апелляционного суда № 2-3(103)-42/2023 от 18 мая 2023 года ОАО Günay Bank признано банкротом, и ликвидатором указанного банка назначен Фонд страхования вкладов. Согласно решению Попечительского совета Фонда страхования вкладов (ADİF), в качестве банка-агента, который будет выплачивать компенсации по защищенным вкладам в ОАО Günay Bank, выбран ОАО Банк Республика.

Вкладчики при обращении в соответствующие филиалы и отделения ОАО Банка Республика за компенсацией должны представить договор вклада, сберегательную книжку или иные документы, удостоверяющие вклад, в порядке, предусмотренном законодательством, и их копию, а также документ, удостоверяющий личность вкладчика.