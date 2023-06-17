В Билясуваре мужчина зарезал экс-полицейского

В прокуратуру Джебраильского района поступила информация о том, что 18 июня около 23:00 в одном из объектов общественного питания, расположенном в поселке №10 на территории Билясуварского района, был убит Байрамов Байрам (1983 г.р.).

Как cообщили в пресс-службе МВД, в ходе следствия было установлено, что Гасанов Фахреддин (1970 г.р.) преднамеренно убил Байрама Байрамова, нанеся ему во время конфликта колотые раны.

Отмечается, что Б.Байрамов ранее служил полицейским и был уволен по собственному желанию. Ведется расследование.