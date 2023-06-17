Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» представило «Единую информационную службу» с целью улучшения коммуникации с местными жителями и предпринимателями, работающими в крепости.

«Ичеришехер», входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в то же время является живым городом. Поэтому мы представили «Единую информационную службу», цель которой - своевременно извещать жителей и работающих в «Ичеришехере» предпринимателей о здешних событиях.

Услуга бесплатна для жителей крепости и предпринимателей», - говорится в заявлении Управления.