«Ичеришехер» шагает в ногу со временем ВИДЕО
Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» представило «Единую информационную службу» с целью улучшения коммуникации с местными жителями и предпринимателями, работающими в крепости.
«Ичеришехер», входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в то же время является живым городом. Поэтому мы представили «Единую информационную службу», цель которой - своевременно извещать жителей и работающих в «Ичеришехере» предпринимателей о здешних событиях.
Услуга бесплатна для жителей крепости и предпринимателей», - говорится в заявлении Управления.
İçərişəhər #sakin və #sahibkarlar üçün vahid məlumatlandırma xidməti— “İçərişəhər” DTMQ İdarəsi (@icherisheher) June 19, 2023
Ətraflı: https://t.co/1eKQ84SPTY pic.twitter.com/BAT01JARAk